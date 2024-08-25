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Сегодня, 20:01

«Реал» разгромил «Вальядолид», забив два гола в концовке матча

Алина Савинова
Форвард «Реала» Родриго в матче против «Вальядолида».
Фото Global Look Press
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«Реал» дома обыграл «Вальядолид» в матче 2-го тура чемпионата Испании — 3:0.

Первый гол на 50-й минуте встречи забил Федерико Вальверде. На 88-й минуте Брахим Диас увеличил преимущество хозяев. Окончательный счет в игре установил Эндрик, который отличился на 90+6-й минуте.

«Реал» с 4 очками занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. «Вальядолид» (3 балла) опустился на 8-ю позицию.

29 августа «сливочные» отправятся в гости к «Лас-Пальмасу». Команда Пауло Пессолано на следующий день примет «Леганес».

Испания. Ла Лига. 2-й тур
25 авг, 18:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:0
Вальядолид

Футбол
ФК Вальядолид
ФК Реал
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