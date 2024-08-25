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Сегодня, 16:30

«Реал» — «Вальядолид»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

Трансляция матча «Реал» — «Вальядолид» начнется в 17:55 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;Реала&amp;quot;.
Фото AFP
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Мадридский «Реал» сыграет с «Вальядолидом» в матче 2-го тура испанской примеры в воскресенье, 25 августа. Стартовый свисток на «Сантьяго Бернабеу» прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Испания. Ла Лига. 2-й тур
25 авг, 18:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Вальядолид

Встречу в прямом эфире будет показывать «Матч! Футбол 2». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала. Также игру из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В 1-м туре ла лиги «Реал» сыграл вничью с «Мальоркой» (1:1), а «Вальядолид» победил «Эспаньол» со счетом 1:0.

«Реал» является действующим чемпионом Испании. В сезоне-2023/24 «сливочные» набрали 95 очков в 38 турах. «Вальядолид» провел сезон в сегунде, где занял второе место с 72 баллами в 42 матчах и напрямую вышел в примеру.

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Футбол
ФК Вальядолид
ФК Реал
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