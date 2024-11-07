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Сегодня, 01:45

«Реал» ведет переговоры с Хаби Алонсо

Евгений Козинов
Корреспондент
Хаби Алонсо.
Фото Reuters
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Президент «Реала» Флорентино Перес последние несколько месяцев ведет переговоры с окружением главного тренера «Байера» Хаби Алонсо. По информации TEAMtalk, испанский специалист близок к тому, чтобы дать устное согласие на предложение мадридского клуба.

В случае увольнения Карло Анчелотти из-за неудачных результатов по ходу сезона команду до лета может возглавить Рауль, после чего ему на смену придет Хаби Алонсо.

Хаби Алонсо, который в игроцкие годы выступал за «Реал», тренирует «Байер» с октября 2022 года. В прошлом сезоне леверкузенская команда стала чемпионами Германии и завоевала Кубок страны.

Карло Анчелотти. Relevo: главному тренеру «Реала» Анчелотти грозит увольнение

Футбол
ФК Реал
Хаби Алонсо

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