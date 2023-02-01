«Реал» вернул права на защитника Франа Гарсию, но до конца сезона оставил игрока в «Райо Вальекано»

Защитник «Райо Вальекано» Фран Гарсия вернется в мадридский «Реал». Футболист подписал со своим родным клубом контракт до 2028 года, сообщает Marca.

Тем не менее, до конца сезона футболист останется в «Райо Вальекано» на правах аренды.

«Реал» выкупил защитника за 5 миллионов евро именно зимой, так как опасался, что «Байер» сможет переманить футболиста в свои ряды.

23-летний Гарсия — воспитанник «Реала». В 2021 он перешел в «Райо Вальекано» за 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Гарсия провел за «Райо Вальекано» 20 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.