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Сегодня, 16:05

«Реал» вернул себе звание самого дорогого футбольного бренда в мире

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Испанский «Реал» снова стал самым дорогим футбольным брендом мира, сменив на первой строчке рейтинга английский «Манчестер Сити».

Исследование проводила консалтинговая компания Brand Finance. В новой версии рейтинга за 2024 год утверждается, что общая стоимость бренда «Реал» составила 1,805 миллиарда долларов. Сумма увеличилась на 292 миллиона долларов по сравнению с 2023 годом.

Действующие победители Лиги чемпионов и чемпионы Испании вернули себе первое место в рейтинге, который уже возглавляли ранее, в 2019-2022 годах.

«Реал» является самым титулованным клубом в истории ЛЧ (15 трофеев) и рекордсменом по количеству побед в чемпионате Испании (36 раз).

Источник: Brand Finance
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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