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Испания

Сегодня, 16:00

«Реал» видит в Эрлине Холанне замену Кариму Бензема

Иван Торопцев
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press

«Реал» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Эрлину Холанну, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

22-летний норвежец является главной целью для мадридцев на ближайшие годы. В «Королевском клубе» видят в форварде замену 34-летнему Кариму Бензема.

При этом в «Манчестер Сити» не беспокоятся о том, что Холанн покинет команду, несмотря на то что пункт об отступных в размере 200 миллионов евро, прописанный в контракте футболиста, вступит в силу в 2024 году.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в июле нынешнего года. На счету нападающего 20 голов и 3 результативных передачи в 13 матчах за «горожан». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 150 миллионов евро.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Карим Бензема
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
3
1
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