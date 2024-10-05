«Реал» обыграл «Вильярреал» и сохранил второе место в ла лиге

«Реал» одержал победу над «Вильярреалом» в матче 9-го тура чемпионата Испании — 2:0. Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Счет на 14-й минуте открыл Федерико Вальверде. На 73-й минуте Винисиус Жуниор с передачи Вальверде забил второй гол хозяев.

«Реал» набрал 21 очко и сохранил вторую позицию в турнирной таблице ла лиги. «Вильярреал» с 17 баллами располагается на строчку ниже.

В следующем туре чемпионата Испании «сливочные» сыграют против «Сельты». Клуб из провинции Кастельон встретится с «Хетафе».