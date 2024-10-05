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Испания

5 октября, 23:59

«Реал» обыграл «Вильярреал» и сохранил второе место в ла лиге

Алина Савинова
Килиан Мбаппе и Серхи Кардона.
Фото Reuters
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«Реал» одержал победу над «Вильярреалом» в матче 9-го тура чемпионата Испании — 2:0. Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Счет на 14-й минуте открыл Федерико Вальверде. На 73-й минуте Винисиус Жуниор с передачи Вальверде забил второй гол хозяев.

«Реал» набрал 21 очко и сохранил вторую позицию в турнирной таблице ла лиги. «Вильярреал» с 17 баллами располагается на строчку ниже.

В следующем туре чемпионата Испании «сливочные» сыграют против «Сельты». Клуб из провинции Кастельон встретится с «Хетафе».

Испания. Ла Лига. 9-й тур
05 окт, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:0
Вильярреал
Футбол
ФК Вильярреал
ФК Реал

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