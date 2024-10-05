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«Реал» — «Вильярреал»: смотреть трансляцию матча ла лиги

«Реал» и «Вильярреал» встретятся в 9-м туре чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Реал» встретится с «Вильярреалом» в матче 9-го тура испанской ла лиги в субботу, 5 октября. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 22.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет канал «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru (на платной основе).
Основные события игры «Реал» — «Вильярреал» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла Лига. 9-й тур
05 окт, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Вильярреал

Чемпион Испании «Реал» в восьми турах набрал 18 очков и в турнирной таблице уступает «Барселоне» (21). У «Вильярреала» — на одно очко меньше.
В предыдущем туре чемпионата Испании «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» (1:1), а «Вильярреал» победил «Лас-Пальмас» (3:1).

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Реал

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