«Реал» встретится с «Вильярреалом» в матче 9-го тура испанской ла лиги в субботу, 5 октября. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет канал «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru (на платной основе).

Основные события игры «Реал» — «Вильярреал» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Чемпион Испании «Реал» в восьми турах набрал 18 очков и в турнирной таблице уступает «Барселоне» (21). У «Вильярреала» — на одно очко меньше.

В предыдущем туре чемпионата Испании «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» (1:1), а «Вильярреал» победил «Лас-Пальмас» (3:1).