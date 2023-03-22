«Реал» внимательно следит за ситуацией с Хаверцом

Нападающий «Челси» Кай Хаверц может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство мадридского клуба считает немца идеальным приобретением. В «Реале» впечатлены тем, что Хаверц может играть на нескольких позициях.

Ранее сообщалось, что лондонская команда планирует провести чистку состава летом и продать не менее 11 игроков.

Действующее соглашение 23-летнего футболиста с «Челси» рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне он сыграл за «синих» 36 матчей, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.