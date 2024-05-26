«Реал» впервые за 12 лет преодолел отметку в 95 очков за сезон ла лиги

«Реал» дома сыграл вничью с «Бетисом» (0:0) в матче последнего тура ла лиги.

«Сливочные», ранее обеспечившие золотые медали чемпионата Испании, набрали 95 очков после 38 матчей. Это максимальный показатель клуба за 12 лет — в сезоне-2011/12 «Реал» завершил сезон с рекордными для клуба 100 очками.

Также мадридцы потерпели за весь сезон чемпионата Испании лишь одно поражение — от «Атлетико» (1:3) в 6-м туре. Предыдущий раз «Реал» завершал сезон с одним поражением в 1989 году, уступив «Сельте» (0:2).