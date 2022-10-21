«Реал» вручил именную футболку Дуйэну Джонсону

«Реал» на своей странице в Twitter опубликовал фотографию известного актера Дуэйна «Скалы» Джонсона. Мадридский клуб на презентации нового фильма с участием 50-летнего американца подарил ему именную футболку с номером 54.

До начала актерской карьеры Дуэйн 8 лет выступал в WWE, где и получил прозвище «Скала», став одним из величайших рестлеров в истории. Также в университете он играл за команду университета Майами в американский футбол, став победителем национального чемпионата в 1991 году, но в главную лигу страны не смог пробиться.