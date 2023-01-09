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Испания

Сегодня, 16:05

«Реал» выставил на трансфер Эдена Азара

Иван Шитик
Корреспондент
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«Реал» снова выставил на трансфер нападающего Эдена Азара, сообщает The Athletic.

«Сливочные» хотят расстаться с 31-летним футболистом из-за его высокой зарплаты, которая составляет 15 миллионов евро в год после уплаты налогов.

В текущем сезоне вингер провел 6 матчей за «Реал», в которых забил гол и сделал результативную передачу. Контракт Азара с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сам Азар допустил уход из «Реала», но подчеркнул, что не хочет покидать Мадрид в январе.

Также Азар завершил карьеру в сборной Бельгии, которой не удалось выйти в плей-офф ЧМ-2022.

Эден Азар
ФК Реал
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