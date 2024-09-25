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Сегодня, 14:49

«Реал» выступил с заявлением по поводу травмы Килиана Мбаппе

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«Реал» на своем официальном сайте выступил с заявлением относительно травмы нападающего команды Килиана Мбаппе.

Француз травмировался в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (3:2).

«После тестов, проведенных сегодня медицинскими службами «Реала», у Килиана Мбаппе была диагностирована травма двуглавой мышцы бедра левой ноги. Его состояние будет контролироваться», — написала клубная пресс-служба.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист из-за травмы пропустит матчи с «Атлетико» и «Вильярреалом», а также игру Лиги чемпионов против «Лилля».

В 9 матчах за команду форвард забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал

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