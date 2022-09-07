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Испания

7 сентября, 19:58

«Реал» выступил с заявлением после травмы Бензема

Руслан Минаев

«Реал» выступил с заявлением после травмы нападающего Карима Бензема.

Француз получил повреждение в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Селтика» (3:0) и был заменен на 30-й минуте.

«После обследований нашего игрока Карима Бензема, проведенных медицинской службой «Реал Мадрид», у него диагностировали повреждение полусухожильной мышцы и растяжение четырехглавой мышцы правого бедра. В клубе оценят сроки его восстановления», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Marca считает, что Бензема может пропустить около трех недель и вернется в строй 3 октября.

Ранее сообщалось, что форвард может пропустить до 10 дней из-за бурсита коленного сустава.

Карим Бензема
Футбол
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