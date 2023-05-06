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Испания

Сегодня, 12:05

«Реал» заинтересован в приобретении форварда «Айнтрахта» Коло-Муани

Виктория Кравченко
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«Реал» заинтересован в покупке нападающего франкфуртского «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани, сообщает журналист Маттео Моретто.

По данным источника, мадридцы на днях обращались к клубу, чтобы узнать о условиях покупки форварда. «Айнтрахт» отпустит Коло-Муани летом за 80 миллионов евро. При этом на нападающего также претендуют «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне футболист забил 13 голов и отдал 10 ассистов в бундеслиге. Это при том, что француз проводит дебютную кампанию за «Айнтрахт» после перехода из «Нанта» прошлым летом.

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Реал
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