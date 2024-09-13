«Реал» занизил официальную цену Беллингема при переходе игрока из «Боруссии»

«Реал» занизил официальную стоимость перехода полузащитника Джуда Беллингема из «Боруссии», сообщает Sport Bild.

По сведениям источника, трансфер 21-летнего англичанина обошелся мадридцам в 133,9 миллиона евро, тогда как «Реал» сообщал о сумме 103 миллиона евро.

Похожая ситуация была при переходе вингера Гарета Бэйла из «Тоттенхэма». В 2017 году Football Leaks сообщил, что «Реал» заплатил за игрока больше 100 миллионов евро вместо официального 91 миллиона.

Беллингем перешел в «Реал» летом 2023 года. В минувшем сезоне на его счету 23 гола и 13 передач в 42 матчах.