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Испания

Сегодня, 00:47

«Реал» запретил болельщикам наносить фамилии Мбаппе и Холанда на форму при покупке в клубном магазине

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Реал» не разрешает болельщикам наносить фамилии форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна на футболки в клубных магазинах, сообщает SER Deportivos.

По информации источника, в фан-шопе мадридцев можно нанести на форму фамилии любого из игроков «Реала» или имена по индивидуальному запросу, но клуб отклонил запрос двух болельщиков, которые попросили разместить на форме фамилии Холанна и Мбаппе.

26 декабря сообщалось, что «Реал» готовит документы для возможного подписания контракта с Мбаппе в начале января.

Килиан Мбаппе
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Реал
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