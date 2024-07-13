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Сегодня, 09:32

«Реал» заработал 800 тысяч евро в первый день продаж футболок Мбаппе

Руслан Минаев
Фото Reuters
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«Реал» реализовал 7 тысяч футболок нападающего Килиана Мбаппе в первый день продаж, сообщает Madrid Xtra со ссылкой на El Chiringuito.

По данным источника, выручка составила 800 тысяч евро.

Ранее стало известно, что презентация 25-летнего француза в качестве игрока мадридского клуба состоится 16 июля. В качестве гостя ее посетит экс-игрок и тренер «сливочных» Зинедин Зидан.

Килиана Мбаппе ждут в&nbsp;Мадриде. Раскрыты детали презентации Мбаппе в «Реале». Ожидается 80 тысяч зрителей!

«Реал» объявил о подписании контракта с Мбаппе 3 июня.

В сезоне-2023/24 мадридский клуб стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. В финале главного еврокубкового турнира команда Карло Анчелотти обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:0).

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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