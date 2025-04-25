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Испания

25 апреля, 23:30

«Реал» заявил, что не рассматривал возможность бойкота финала Кубка Испании против «Барселоны»

Алина Савинова
Представители «Реала» отказались проводить пресс-конференцию перед финалом Кубка Испании.
Фото AFP
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«Реал» сделал новое заявление на фоне слухов о намерении мадридского клуба отказаться от участия в финале Кубка Испании против «Барселоны» из-за ситуации с судьями.

Ранее «сливочные» потребовали отстранить бригаду Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа от работы на матче. Мадридцы посчитали неприемлемыми заявления арбитров, сделанные на пресс-конференции перед финалом турнира. Однако Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не удовлетворила просьбу «Реала».

«В свете слухов, появившихся в последние часы, «Реал Мадрид» объявляет, что наша команда никогда не рассматривала возможность отказа от участия в завтрашнем финале. Наш клуб понимает, что досадные и неуместные заявления судей, назначенных на этот матч, сделанные за 24 часа до финала, не могут омрачить спортивное событие мирового значения, за которым будут следить сотни миллионов людей. Мы также с уважением относимся ко всем болельщикам, которые планируют отправиться в Севилью, и ко всем тем, кто уже находится в столице Андалусии», — говорится в заявлении «Реала».

Перед финалом Кубка Испании клубное ТВ «Реала» выпустило видео, в котором выразило недовольство назначением 39-летнего Бенгоэчеа на решающий матч. В ролике «сливочные» привели в пример эпизоды с ошибками арбитра в пользу соперников мадридцев в предыдущих играх. Бенгоэчеа расплакался на предматчевой пресс-конференции из-за грубой критики в свой адрес.

Финальный матч Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» должен пройти в субботу, 26 апреля, и начаться в 23.00 по московскому времени.

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Футбол
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