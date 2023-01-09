Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

9 января, 23:01

«Реал» претендует на защитника «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвиса

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

В сфере интересов «Реала» находится защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис, пишет El Nacional.

Мадридцы рассчитывают заполучить 22-летнего футболиста ближайшим летом. Впрочем, трансфер Дэвиса маловероятен, так как «Реал» не готов выполнять требование «Баварии» по трансферной стоимости. В Мюнхене Дэвиса оценивают в 80-90 миллионов евро.

Альфонсо Дэвис перебрался в «Баварию» в 2019 году из «Ванкувера». В 134 матчах за мюнхенский клуб канадский футболист забил 6 голов и отдал 21 результативный пас.

Его контракт с немецкой командой рассчитан до лета 2025 года.

ФК Бавария
ФК Реал
2
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин — снова рекордсмен России. Теперь — по матчам
«Я в положении, а не больна». Чемпионка Европы стартовала на пятом месяце беременности
Погранслужба Украины сообщила о гибели украинского полковника под Соледаром
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
В США заявили, что Путин указом о перемирии продемонстрировал миру истинное лицо Зеленского
Посол РФ в Сербии указал на потворство Запада сербофобским настроениям в регионе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тебас про ВАР: «Я, президент ла лиги, не могу сказать, когда есть игра рукой, а когда нет»

Полузащитник Коклен может вернуться в «Валенсию»