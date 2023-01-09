«Реал» претендует на защитника «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвиса

В сфере интересов «Реала» находится защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис, пишет El Nacional.

Мадридцы рассчитывают заполучить 22-летнего футболиста ближайшим летом. Впрочем, трансфер Дэвиса маловероятен, так как «Реал» не готов выполнять требование «Баварии» по трансферной стоимости. В Мюнхене Дэвиса оценивают в 80-90 миллионов евро.

Альфонсо Дэвис перебрался в «Баварию» в 2019 году из «Ванкувера». В 134 матчах за мюнхенский клуб канадский футболист забил 6 голов и отдал 21 результативный пас.

Его контракт с немецкой командой рассчитан до лета 2025 года.