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Сегодня, 19:58

«Реалу» интересуется Керкезом

Камила Абдурахманова
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«Реал» рассматривает возможность приобретения 21-летнего защитника «Борнмута» и сборной Венгрии Милоша Керкеза, как сообщает AS.

По данным источника, трансфер может обойтись примерно в 50 миллионов евро. Также отмечается, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» заинтересованы в покупке венгерского футболиста.

Керкез перешел в «Борнмут» из «АЗ Алкмар» за 17,87 миллионов евро в июле 2023 года, подписав долгосрочный контракт. До этого он выступал за молодежную команду «Милана». В текущем сезоне защитник провел 33 матча во всех турнирах, забив два гола и сделав шесть результативных передач.

Футбол
ФК Борнмут
ФК Реал
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