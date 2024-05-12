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Сегодня, 13:10

«Реалу» вручили чемпионский кубок ла лиги

Руслан Минаев
«Реал» с кубком чемпиона ла лиги.
Фото ФК Реал, соцсеть X
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«Реалу» вручили чемпионский кубок за победу в чемпионате Испании-2023/24. Церемония награждения состоялась на клубной базе в пригороде Мадрида.

На данный момент, игроки и тренерский штаб «сливочных» празднуют чемпионство вместе с болельщиками у фонтана «Сибелес» в столице.

В субботу, 4 мая, «Барселона» проиграла «Жироне» в матче 34-го тура ла лиги (2:4) и лишилась шансов обойти «Реал» в турнирной таблице. Таким образом мадридский клуб досрочно стал чемпионом страны.

«Реал» выиграл примеру в 36-й раз в истории. У «Барсы» — 27 титулов, у «Атлетико» — 11.

Футбол
ФК Реал
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