Relevo: 40-летний Иньеста принял решение о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста принял решение о завершении карьеры, сообщает Relevo.

По данным источника, 40-летний испанец объявит о своем решении во вторник, 8 октября.

Последним клубом Иньесты был «Эмирейтс» из ОАЭ, за который он играл в сезоне-2023/24. За карьеру хавбек выступал в «Барселоне» и «Виссел Кобе».

В составе каталонцев Иньеста девять раз становился чемпионом Испании, шесть раз — обладателем Кубка страны и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. За сборную Испании он провел 131 матч и забил 13 голов.