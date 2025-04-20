Relevo: Анчелотти могут уволить из «Реала» в случае неудачи в матче с «Атлетиком»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может быть отправлен в отставку в случае потери командой очков в матче 32-го тура ла лиги с «Атлетиком», сообщает Relevo.

По информации источника, руководство «сливочных» рассматривает предстоящую игру в чемпионате Испании в качестве проверки надежности команды Анчелотти. В случае увольнения 65-летнего специалиста после этого матча будет назначена временная замена до конца нынешнего сезона.

«Реал» примет на своем поле «Атлетик» в воскресенье, 20 апреля. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Ранее клуб из Мадрида выбыл из Лиги чемпионов, проиграв «Арсеналу» в 1/4 финала по сумме двух матчей со счетом 1-5. В ла лиге «сливочные» занимают второе место с 66 очками.