Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 10:36

Relevo: часть членов правления «Реала» хочет увольнения Анчелотти

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Некоторые члены руководства мадридского «Реала» выступают за увольнение главного тренера команды Карло Анчелотти.

Портал Relevo сообщает, что часть совета директоров недовольна последними результатами «сливочных» под руководством итальянца, и разгром в матче 11-го тура чемпионата Испании от «Барселоны» (0:4) только укрепил их в этом мнении.

Утверждается, что Анчелотти по-прежнему пользуется поддержкой президента клуба Флорентино Переса, но его оппоненты имеют серьезное влияние на принятие решений. Они считают, что тренер плохо работает с молодыми игроками клуба, в частности, отказываясь выпускать на поле 19-летнего полузащитника Арду Гюлера. Турок был куплен в 2023 году за 20 миллионов евро, но с тех пор провел за клуб лишь 23 матча, в которых забил 6 голов.

Отмечается, что сторонники отставки итальянца уважают его как личность и ценят его вклад в историю клуба, но считают, что его время в Мадриде прошло.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года, дважды выиграв Лигу чемпионов, и Суперкубок УЕФА и по 1 разу — чемпионат и Кубок Испании. Ранее он уже работал в «королевском клубе» с 2013 по 2015 год (Лига чемпионов и Кубок Испании).

В текущем сезоне команда под началом 65-летнего тренера занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиге, набрав 24 очка.

Игрок &laquo;Реала&raquo; Килина Мбаппе (№9). «Унизительный матч для Мадрида». Европейские СМИ в шоке от разгромного поражения «Реала» в класико

Источник: Relevo
Карло Анчелотти
ФК Реал

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Тео не станут продавать, а Станкович делает скучную и слишком прагматичную команду? Что произошло после матча «Спартака» с «Пари НН»
В Сочи более 20 человек доставили в полицию после массовой драки
«Посещают мысли об отставке». Грустный Карпин — после поражения от последней команды РПЛ
Сенатор штата Кентукки умер от травм после падения в пустой бассейн
Международный день школьных библиотек в 2024 году отметят 28 октября
Россияне стали реже брать автокредиты
Сегодня
Вчера
Неделя