Relevo: часть членов правления «Реала» хочет увольнения Анчелотти

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Некоторые члены руководства мадридского «Реала» выступают за увольнение главного тренера команды Карло Анчелотти.
Портал Relevo сообщает, что часть совета директоров недовольна последними результатами «сливочных» под руководством итальянца, и разгром в матче 11-го тура чемпионата Испании от «Барселоны» (0:4) только укрепил их в этом мнении.
Утверждается, что Анчелотти по-прежнему пользуется поддержкой президента клуба Флорентино Переса, но его оппоненты имеют серьезное влияние на принятие решений. Они считают, что тренер плохо работает с молодыми игроками клуба, в частности, отказываясь выпускать на поле 19-летнего полузащитника Арду Гюлера. Турок был куплен в 2023 году за 20 миллионов евро, но с тех пор провел за клуб лишь 23 матча, в которых забил 6 голов.
Отмечается, что сторонники отставки итальянца уважают его как личность и ценят его вклад в историю клуба, но считают, что его время в Мадриде прошло.
Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года, дважды выиграв Лигу чемпионов, и Суперкубок УЕФА и по 1 разу — чемпионат и Кубок Испании. Ранее он уже работал в «королевском клубе» с 2013 по 2015 год (Лига чемпионов и Кубок Испании).
В текущем сезоне команда под началом 65-летнего тренера занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиге, набрав 24 очка.