Relevo: главному тренеру «Реала» Анчелотти грозит увольнение

«Реал» может отправить в отставку главного тренера команды Карло Анчелотти в ближайшее время, сообщает Relevo.

По информации источника, руководству мадридского клуба не хотелось бы увольнять 65-летнего специалиста посреди сезона, однако «Реал» пойдет на такие меры, если результаты команды не станут лучше.

Также в клубе обеспокоены ситуацией с полузащитником Джудом Беллингемом, который играет на разных позициях и не так ярок, как в прошлом сезоне.

После 11 туров «Реал» с 24 очками располагается на втором месте в турнирной таблице ла лиги. В Лиге чемпионов команда идет на 17-й позиции, набрав 6 баллов за четыре матча.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Под его руководством «сливочные» по два раза выигрывали чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, а также трижды становились победителями Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.