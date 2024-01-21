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Испания

Сегодня, 20:47

Relevo: главным тренером «Кадиса» станет Пабло Мачин

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер кипрского «Аполлона» Пабло Мачин возглавит «Кадис», утверждает Relevo.

48-летний испанец меньше месяца назад стал главным тренером кипрского клуба. Команда успела провести под его руководством 4 матча.

По информации источника, «Кадис» может объявить о назначении Мачина в ближайшие дни. Стороны близки к завершению переговоров.

Ранее в испанских СМИ сообщалось, что «Кадис» может возглавить главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

20 января «Кадис» объявил об отставке главного тренера команды Серхио Гонсалеса. Команда занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги с 15 очками в 21 матче.

Футбол
ФК Аполлон
ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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