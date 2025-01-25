Relevo: Мбаппе своим поведением сумел завоевать авторитет в раздевалке «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сумел завоевать доверие партнеров по команде и добиться авторитета в раздевалке, сообщает Relevo.

По информации источника, Мбаппе относится ко всем одноклубникам одинаково добродушно и никак не подчеркивает свой статус самого высокооплачиваемого игрока команды. Благодаря своему поведению 25-летний француз теперь чувствует себя комфортно в испанском клубе.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес заявлял, что игрок — «не тот Мбаппе, которого он покупал».

Также отмечается, что нападающий отказался от услуг личных тренеров, диетологов и других помощников, желая показать этим, что он полностью доверят персоналу мадридского клуба.

Мбаппе перешел в «королевский клуб» летом 2024 года в статусе свободного агента. По данным СМИ, его зарплата в «Реале» составляет около 15 миллионов евро в год.

В текущем сезоне форвард провел за команду 21 матч, забил 14 голов и сделал 3 голевые передачи.