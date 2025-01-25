Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:45

Relevo: Мбаппе своим поведением сумел завоевать авторитет в раздевалке «Реала»

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сумел завоевать доверие партнеров по команде и добиться авторитета в раздевалке, сообщает Relevo.

По информации источника, Мбаппе относится ко всем одноклубникам одинаково добродушно и никак не подчеркивает свой статус самого высокооплачиваемого игрока команды. Благодаря своему поведению 25-летний француз теперь чувствует себя комфортно в испанском клубе.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес заявлял, что игрок — «не тот Мбаппе, которого он покупал».

Также отмечается, что нападающий отказался от услуг личных тренеров, диетологов и других помощников, желая показать этим, что он полностью доверят персоналу мадридского клуба.

Мбаппе перешел в «королевский клуб» летом 2024 года в статусе свободного агента. По данным СМИ, его зарплата в «Реале» составляет около 15 миллионов евро в год.

В текущем сезоне форвард провел за команду 21 матч, забил 14 голов и сделал 3 голевые передачи.

Источник: Relevo
1
Килиан Мбаппе
ФК Реал
Читайте также
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Переворотный дубль Пашина, героический камбэк с 0:2 и редкая серия поражений у Ярославля. Что произошло в матче «Спартак» - «Локомотив»
Politico сообщила о первых разногласиях в команде Трампа
Клаудиньо перешел из «Зенита» в катарский клуб «Аль-Садд»
Украинский военнопленный рассказал об ударе ВСУ дроном по своему командиру
Бетербиев и Бивол проведут реванш 22 февраля в Эр-Рияде
Популярное видео
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя