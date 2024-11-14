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14 ноября, 22:30

Relevo: Перес недоволен игрой Мбаппе и надеется на скорое исправление ситуации

Владислав Маслов
Корреспондент
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес недоволен выступлениями нападающего Килиана Мбаппе и обсуждал его игру с главным тренером команды Карло Анчелотти.

Как сообщает Relevo, руководство «королевского клуба» обеспокоено тем, что француз не оправдывает возложенные на него ожидания. Перес надеялся, что форвард сможет стать лидером команды на поле и в раздевалке, но пока этого не произошло. Утверждается, что президент клуба даже сказал Анчелотти, что «это не тот Мбаппе, которого я подписывал».

Итальянский тренер также хочет, чтобы игрок начал активнее влиять на игру команды и вести одноклубников за собой.

Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента летом 2024 года. По неофициальным данным, зарплата форварда составляет около 15 миллионов евро в год.

В текущем сезоне на счету 25-летнего француза 7 голов и 2 голевые передачи в 15 матчах за клуб.

Килиан Мбаппе. Мбаппе и правда развалил «Реал»? Почему у Килиана не задался сезон

Источник: Relevo
Килиан Мбаппе
ФК Реал
Флорентино Перес

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