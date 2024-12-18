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Сегодня, 14:05

Relevo: полиция задержала 16 фанатов «Атлетико» за беспорядки на китайском базаре

Алина Савинова
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Полиция Испании произвела 16 арестов за учинение беспорядков возле домашнего стадиона «Метрополитано» после матча 17-го тура ла лиги между «Атлетико» и «Хетафе» (1:0), сообщает Relevo.

Игра команд проходила в воскресенье, 15 декабря. Как отмечает источник, по окончании встречи 16 человек в возрасте от 16 до 25 лет, одетые в атрибутику мадридского клуба, ворвались на китайский базар, где разбили стеклянные витрины и угрожали владельцу и другим посетителям. Предполагается, что там они искали других радикальных фанатов. Всего в инциденте приняли участие около 50 человек.

Арестованным молодым людям предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, нанесении ущерба и незаконном проникновении. В настоящее время расследование продолжается. Полиция пытается установить, являются ли задержанные членами клуба болельщиков и к какой группировке принадлежат.

Источник: Relevo
Футбол
ФК Атлетико
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