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Сегодня, 20:35

Relevo: «Реал» заменит Анчелотти на Алонсо, если команда не выиграет Лигу чемпионов или ла лигу

Алина Савинова
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«Реал» может уволить Карло Анчелотти с поста главного тренера по окончании сезона в случае отсутствия крупных трофеев, сообщает Relevo.

По информации источника, если «сливочные» не выиграют ни Лигу чемпионов, ни ла лигу, то на место 65-летнего специалиста пригласят Хаби Алонсо. В случае удачного завершения сезона Анчелотти останется в клубе до окончания своего контракта, который рассчитан до лета 2026 года.

После 19 туров «Реал» лидирует в чемпионате Испании с 43 очками. По итогам 6 матчей в рамках общего этапа Лиги чемпионов клуб из Мадрида располагается на 20-м месте, набрав 9 баллов.

Источник: Relevo
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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