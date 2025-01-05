Relevo: «Реал» заменит Анчелотти на Алонсо, если команда не выиграет Лигу чемпионов или ла лигу

«Реал» может уволить Карло Анчелотти с поста главного тренера по окончании сезона в случае отсутствия крупных трофеев, сообщает Relevo.

По информации источника, если «сливочные» не выиграют ни Лигу чемпионов, ни ла лигу, то на место 65-летнего специалиста пригласят Хаби Алонсо. В случае удачного завершения сезона Анчелотти останется в клубе до окончания своего контракта, который рассчитан до лета 2026 года.

После 19 туров «Реал» лидирует в чемпионате Испании с 43 очками. По итогам 6 матчей в рамках общего этапа Лиги чемпионов клуб из Мадрида располагается на 20-м месте, набрав 9 баллов.