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Сегодня, 08:59

Relevo: тренерский штаб «Реала» недоволен Мбаппе из-за его нежелания работать в обороне

Владислав Маслов
Корреспондент
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Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Карло Анчелотти недоволен игрой нападающего Килиана Мбаппе из-за того, что он не хочет работать на команду и участвовать в обороне.

Как утверждает Relevo, Анчелотти высказал претензию к форварду после разгрома от «Барселоны» (0:4) в класико. Согласно данным тренеров по физподготовке, Мбаппе пробежал всего 8 км за матч и не участвовал в прессинге, как другие игроки сливочных. Также итальянец указал на то, что перед первым пропущенным голом Мбаппе не стал атаковать полузащитника каталонцев Марка Касадо в центре поля, дав ему возможность сделать голевую передачу на Роберта Левандовски.

Отдельно отмечается, что из-за пассивности француза больший груз черновой работы ложится на полузащитника Джуда Беллингема, что мешает ему показывать свои сильные стороны, отрабатывая в защите. В данный момент тренерский штаб размышляет над способами решения проблемы.

Мбаппе выступает за «королевский клуб» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне на счету 25-летнего нападающего 7 голов и 2 голевые передачи за 13 матчей во всех турнирах.

Килиан Мбаппе
ФК Реал

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