Голкипер «Реала Сосьедад» — о продлении контракта с Сильвой: «Он заслужил решить это сам»

Голкипер «Реала Сосьедад» Алекс Ремиро высказался о новости о том, что клуб планирует предложить хавбеку Давиду Сильве новый однолетний контракт.

«Давид заслужил самостоятельно принять решение, будет ли это его последний год или нет и где он захочет продолжить. Думаю, что он очень счастлив здесь, мы будем ждать его решения, я лично хотел бы, чтобы он остался еще на год. Каждый из нас делает все возможное, чтобы он остался, я думаю, что лично он хочет остаться, но когда вы были на таком высоком уровне, думаю, что никто не будет давить на него, если он не решит закончить из-за травм», — приводит слова Ремиро Marca.

Сообщалось, что руководство испанской команды планирует предложить 37-летнему испанцу новое соглашение до конца сезона-2023/2024.

В текущем сезоне он сыграл за «Сосьедад» 25 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач.