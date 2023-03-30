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Испания

Сегодня, 21:04

Вратарь «Реала Сосьедад» Ремиро: «У нас хорошие шансы в борьбе за место в ЛЧ, это наша цель»

Виталий Косик
Корреспондент
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Голкипер «Реала Сосьедад» Алекс Ремиро заявил, что его команда постарается выйти в Лигу чемпионов в текущем сезоне.

«Мы много работали во время международного перерыва, и мы хотим скорее вернуться к соревнованиям и завершить сезон с выполненной целью, которую мы поставили перед собой. Попадание в Лигу Европы станет разочарованием? Не думаю, что это недостаточная награда. Кажется, мы очень быстро привыкаем к хорошему. Мы находимся в хорошем положении, чтобы бороться за главную цель, и мы должны быть амбициозными. Конечно, хочется попасть в Лигу чемпионов, но мы не должны считать сезон провальным, если будем ошибаться и не попадем туда», — приводит слова Ремиро Marca.

«Реал Сосьедад» располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 48 очков за 26 матчей.

Футбол
ФК Реал Сосьедад
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