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Испания

Сегодня, 13:52

Revelo: «Сельта» заинтересована в трансфере нападающего ЦСКА Давилы

Ана Горшкова
Корреспондент
Виктор Давила.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Сельта» заинтересована в приобретении нападающего ЦСКА Виктора Давилы, сообщает Revelo.

По данным источника, к 26-летнему игроку проявляет интерес новый спортивный директор испанского клуба Марко Гарсес, который знаком с Давилой по работе в мексиканской «Пачуке». Между «Сельтой» и ЦСКА уже были контакты, однако в команде из Виго рассчитывают на приход чилийца летом 2024 года.

В текущем сезоне Давила сыграл за армейцев 15 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.

ФК Сельта
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
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