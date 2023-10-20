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Испания

Сегодня, 13:51

Рианчо — о желании Захаряна выиграть Лигу чемпионов: «Реал Сосьедад» — великий клуб, но у него есть свои пределы»

Сергей Разин
корреспондент
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Испанский специалист Рауль Рианчо поделился мнением о словах полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, который заявил о желании выиграть Лигу чемпионов.

«Реал Сосьедад» — великий клуб. Но у него есть свои пределы. История говорит нам, что они способны выиграть Ла Лигу, но в еврокубках особых успехов не добились. Однако для Захаряна мечтать не вредно! Пусть сначала начнет играть в стартовом составе испанского клуба", — приводит слова Рианчо Sport24.

Захарян в летнее трансферное окно перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». Полузащитник провел 4 матча в ла лиге, не отличившись результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/football/news-588381-pust-snachala-nachnet-igrat-v-startovom-sostave-riancho-o-zhelanii-zakharyana-vyigrat-lch-s-realom-sosyedad
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
Рауль Рианчо
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