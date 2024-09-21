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Сегодня, 16:42

Рианчо — об отставке Абаскале: «Он обязательно получит еще один шанс»

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Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера испанской «Гранады».

«Мы, тренеры, зависим от результатов, а работу, которою мы делаем в течение сезона, никто не оценивает! Теперь Абаскалю придется ждать еще одного шанса, который он обязательно получит. Гильермо — хороший тренер», — заявил Рианчо «РБ Спорт».

Абаскаль возглавил «Гранаду» в июне 2024 года и был уволен спустя почти три месяца после назначения. Под руководством испанца команда провела шесть матчей в Сегунде и набрала 6 очков. «Гранада» располагается на 12?м месте в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Рауль Рианчо

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