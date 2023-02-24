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Испания

Сегодня, 09:16

Рики Пуч заявил, что в MLS игроки физически сильнее, чем в чемпионате Испании

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч заявил, что в MLS игроки физически сильнее, чем в чемпионате Испании. Ранее он выступал за «Барселону».

«Раньше я играл в ла лиге, одной из лучших лиг Европы, и в Лиге чемпионов. Технический уровень здесь не тот, но гораздо больше физической борьбы. Когда я приехал в MLS, увидел физические данные других игроков, которые сильно отличалась от игроков ла лиги. В первом матче я пробежал 11 км. В «Барселоне» максимум было 8-9 или, может быть, 10.

Я быстро понял, что мне нужно улучшать свои данные, чтобы играть здесь, но это было проблемой, потому что я никогда не занимался в спортзале в Испании. Я был молод и, когда тренировался с первой командой, всегда был с мячом. Мы никогда не ходили в спортзал после тренировки. Здесь же мне нужно делать это, чтобы стать лучшим игроком», — приводит слова Пуча The Athletic.

23-летний испанец в августе 2022 года перебрался в «ЛА Гэлакси» и раскритиковал «Барселону» за отношение к себе.

Источник: https://theathletic.com/4238231/2023/02/23/mls-la-galaxy-riqui-puig-chicharito/
ФК Барселона
ФК Лос-Анджелес Гэлакси
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