Ривалдо: «Витор Роке — хороший игрок, но «Барселона» считает, что он не будет ей полезен»

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо считает, что форварду Витору Роке не хватает игрового времени в каталонском клубе.

«Я думаю, что Витору Роке не хватает возможностей проявить себя. Они дали очень мало минут игроку, который отлично проявил себя в бразильском чемпионате. Он очень молод, но не имеет необходимых возможностей, чтобы показать свой футбол. Он хороший игрок, у него есть будущее. Теперь они считают, что игрок не будет полезен клубу, поэтому ищут трансфер», — цитирует Ривалдо Marca.

19-летний Роке перешел в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» в январе 2024-го за 40 миллионов евро. С тех пор он провел за каталонцев 13 матчей и забил 2 гола.