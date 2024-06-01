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Ривалдо: «Не думаю, что переход Мбаппе в «Реал» навредит Родриго или Винисиусу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной Бразилии Ривалдо прокомментировал возможный переход нападающего Килиана Мбаппе в «Реал».

«Не думаю, что переход Мбаппе в «Реал» навредит Родриго или Винисиусу. Давление оказывается на Мбаппе, который присоединится к команде, которая, скорее всего, выиграет Лигу чемпионов — титул, который он еще не выигрывал», — цитирует AS Ривалдо.

10 мая Мбаппе объявил о решении покинуть «ПСЖ». О том, где он продолжит карьеру, пока неизвестно, однако в СМИ пишут, что форвард станет игроком «Реала».

Французский футболист выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В минувшем сезоне 25-летний Мбаппе провел 48 матчей за парижан, в которых забил 44 гола и сделал 10 результативных передач.

Килиан Мбаппе
Ривалдо Феррейра
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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