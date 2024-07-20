Ривалдо оценил желание «Барселоны» купить Нико Уильямса

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо рассказал, что думает о «Реале» и о желании каталонцев купить нового игрока для усиления.

«Я привязан к «Барсе», но не могу лгать, мадридский «Реал» впереди. «Барселона» не может подписать Нико Уильямса и обыграть «Реал» с Мбаппе», — цитирует слова Ривалдо Marca.

Сообщалось, что трансфер игрока «Атлетика» Нико Уильямса в испанский клуб близок к завершению.