КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

28 апреля, 23:41

Ривалдо рассказал, почему Фирмино не стоит переходить в «Барселону»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Знаменитый бразильский футболист Ривалдо поделился мнением о возможном переходе нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино в «Барселону».

«Следуя по стопам других великих бразильских игроков, я верю, что Фирмино исполнит мечту играть за «Барселону». Однако я думаю, что сначала он должен выяснить, какова будет его роль в команде. Хави, как правило, играет с одним нападающим, и это место занимает Роберт Левандовски. Вероятно, Фирмино станет игроком запаса. Вот почему я считаю, что он должен взвесить свое решение. Выступать за «Барселону» — это мечта, но Бобби нужно идти туда, где он будет основным», — приводит слова Ривалдо Goal.

Нападающий «красных» летом станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что 31-летний игрок входит в шорт-лист «Барселоны».

Фирмино выступает за «Ливерпуль» с лета 2015 года. В текущем сезоне форвард провел 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: Goal
Ривалдо Феррейра
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Участника Олимпиады уличили в фальсификации результатов. Он оправдывался фейковым фото
Семью Джоковича оскорбили родные сербы. Инцидент между Новаком и президентом Додиком
«Известия» показали кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ
В МО сообщили об уничтожении ВС РФ разведгруппы ВСУ в ДНР
В Великобритании допустили превосходство юаня над долларом
В ООН призвали не бить по гражданской инфраструктуре после обстрелов Донецка
Популярное видео
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эспаньол»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Реал»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: чемпионат Испании, видеообзор
«Атлетико» — «Севилья»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хави: «Барселоне» не хватало Дембеле. В мире единицы таких, как он»

«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Осасуну»