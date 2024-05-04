Ривалдо считает, что «Барселона» провела плохой сезон

Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо отреагировал на решение Хави остаться на посту главного тренера каталонцев

«Чтобы успокоить ситуацию в «Барселоне», Хави решил остаться. Это было правильное решение. Я считаю, что он и команда не очень хорошо провели этот сезон. Они не выиграли ни одного трофея. Но Хави решил остаться, имея контракт до 2025 года», — цитирует Ривалдо Betfair.

Он считает, что «Барса» должна усилиться к следующему сезону, так как этот провела плохо, по сравнению с мадридским «Реалом».