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Испания

Сегодня, 06:22

Ривалдо считает, что «Барселона» провела плохой сезон

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо отреагировал на решение Хави остаться на посту главного тренера каталонцев

«Чтобы успокоить ситуацию в «Барселоне», Хави решил остаться. Это было правильное решение. Я считаю, что он и команда не очень хорошо провели этот сезон. Они не выиграли ни одного трофея. Но Хави решил остаться, имея контракт до 2025 года», — цитирует Ривалдо Betfair.

Он считает, что «Барса» должна усилиться к следующему сезону, так как этот провела плохо, по сравнению с мадридским «Реалом».

Ривалдо Феррейра
ФК Барселона
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