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Сегодня, 12:53

Ван Перси: «Модрич — это Моцарт. Ему 37, а он все еще доминирует на поле»

Руслан Минаев
Лука Модрич.
Фото USA Today Sports
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Экс-нападающий «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси поделился мнением о полузащитнике «Реала» Луке Модриче.

«Возможно, он один из лучших в истории футбола. Модрич — как Моцарт, он художник [на поле]. Сколько ему лет — 37-38? А он по-прежнему доминирует, у него будто глаза на затылке. Я знал, что он хорош, но настолько. Он потрясающий семьянин, очень вежливо себя ведет. За ним приятно наблюдать», — цитирует ван Перси 24sata.

Ранее этот же источник сообщал, что Модрич планирует сыграть на Евро-2024, когда ему будет уже 39 лет.

26 июня хавбек продлил контракт с «Реалом» до 2024 года. Модрич присоединился к мадридцам в 2012 году. За 11 сезонов он провел 488 игр и выиграл 23 титула: 3 раза — ла лигу, 2 — Кубок Испании, 4 — Суперкубок Испании, 5 — Лигу чемпионов, 5 — клубный чемпионат мира, 4 — Суперкубок Европы.

Лука Модрич
Робин ван Перси
Футбол
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