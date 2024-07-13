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Сегодня, 17:00

Родри — о «Золотом мяче»: «Меня это не особо волнует»

Алина Савинова
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри ответил на вопрос о шансах выиграть «Золотой мяч».

«Правда в том, что меня это не особо волнует. Я сосредоточен на том, чтобы выиграть Евро. Я уже говорил, что предпочитаю, чтобы отдельные признания оценивались другими. Я здесь, чтобы выигрывать коллективные титулы», — приводит As слова Родри.

В голосовании на вручение «Золотого мяча» по итогам 2023 года Родри занял пятое место. Его опередили Лионель Месси, выигравший награду, Эрлин Холанн, Килиан Мбаппе и Кевин де Брейне.

28-летний футболист сборной Испании принимает участие в проходящем в Германии Евро-2024. Команда Луиса де ла Фуэнте вышла в финал турнира и сыграет против Англии. Решающий матч пройдет в воскресенье, 14 июля.

Источник: As
Футбол
Сборная Испании по футболу
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