Де Пауль: «Атлетико» — дом Симеоне, но я думаю, что он мечтает тренировать Аргентину»

Полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль считает, что действующий главный тренер «матрасников» Диего Симеоне может в скоро времени возглавить национальную команду Аргентины.

«Могу ли я представить Симеоне в качестве главного тренера сборной Аргентины? «Атлетико» — его дом, но я думаю, что у него есть такая мечта. В Мадриде у него есть все и даже больше, но я думаю, что у него есть желание руководить национальной командой», — приводит слова Де Пауля El Larguero.

52-летний аргентинец работает с «Атлетико» с 2011 года. За это время он дважды становился с командой чемпионом Испании, два раза выигрывал Лигу Европы, и по одному разу завоевывал Кубок и Суперкубок страны.