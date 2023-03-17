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Испания

Сегодня, 16:07

Де Пауль: «Атлетико» — дом Симеоне, но я думаю, что он мечтает тренировать Аргентину»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль считает, что действующий главный тренер «матрасников» Диего Симеоне может в скоро времени возглавить национальную команду Аргентины.

«Могу ли я представить Симеоне в качестве главного тренера сборной Аргентины? «Атлетико» — его дом, но я думаю, что у него есть такая мечта. В Мадриде у него есть все и даже больше, но я думаю, что у него есть желание руководить национальной командой», — приводит слова Де Пауля El Larguero.

52-летний аргентинец работает с «Атлетико» с 2011 года. За это время он дважды становился с командой чемпионом Испании, два раза выигрывал Лигу Европы, и по одному разу завоевывал Кубок и Суперкубок страны.

Диего Симеоне
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
ФК Атлетико
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