Родриго: «Превзойти достижение Роналдо очень много значит для меня»

Нападающий «Реала» Родриго заявил, что для него является большой честью обойти бразильца Роналдо в списке лучших бомбардиров клуба в Лиге чемпионов.

«Это мечта — войти в топ-9 лучших бомбардиров в истории «Реала» в Лиге чемпионов. Я надеюсь, что смогу забить еще много голов, хочу продолжать движение вверх в этом списке. Возможность превзойти Роналдо очень много значит для меня, ведь он является кумиром для меня, для Бразилии и для всего нашего поколения», — цитирует Родриго Football Espana.

В ответном четвертьфинальном матче с «Челси» бразилец отметился дублем, забив свои 15-й и 16-й голы в ЛЧ, и превзошел достижение своего знаменитого соотечественника, на счету которого 15 мячей.