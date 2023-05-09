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Испания

Сегодня, 14:12

Родриго: «Превзойти достижение Роналдо очень много значит для меня»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Родриго заявил, что для него является большой честью обойти бразильца Роналдо в списке лучших бомбардиров клуба в Лиге чемпионов.

«Это мечта — войти в топ-9 лучших бомбардиров в истории «Реала» в Лиге чемпионов. Я надеюсь, что смогу забить еще много голов, хочу продолжать движение вверх в этом списке. Возможность превзойти Роналдо очень много значит для меня, ведь он является кумиром для меня, для Бразилии и для всего нашего поколения», — цитирует Родриго Football Espana.

В ответном четвертьфинальном матче с «Челси» бразилец отметился дублем, забив свои 15-й и 16-й голы в ЛЧ, и превзошел достижение своего знаменитого соотечественника, на счету которого 15 мячей.

Роналдо
Футбол
ФК Реал
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