Родриго и еще два игрока «Реала» не сыграют в матче с «Жироной»

Три футболиста «Реала», которые были включены в заявку на игру с «Жироной» в 16-м туре чемпионата Испании, не примут участия в матче, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

В игре не примут участие вингер Родриго, полузащитник Чема Андрес и нападающий Гонсало Гарсия. Вместо них в заявку включен 17-летний хавбек Даниэль Яньес.

По информации Mundo Deportivo, у Родриго возникли мышечные проблемы с левым бедром, а Гонсало и Чема еще не восстановились после пятничного матча молодежных команд.

Матч между командами состоится сегодня, 7 декабря, в Жироне и начнется в 23:00 мск.