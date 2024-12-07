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Сегодня, 14:38

Родриго и еще два игрока «Реала» не сыграют в матче с «Жироной»

Камила Абдурахманова
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Три футболиста «Реала», которые были включены в заявку на игру с «Жироной» в 16-м туре чемпионата Испании, не примут участия в матче, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

В игре не примут участие вингер Родриго, полузащитник Чема Андрес и нападающий Гонсало Гарсия. Вместо них в заявку включен 17-летний хавбек Даниэль Яньес.

По информации Mundo Deportivo, у Родриго возникли мышечные проблемы с левым бедром, а Гонсало и Чема еще не восстановились после пятничного матча молодежных команд.

Матч между командами состоится сегодня, 7 декабря, в Жироне и начнется в 23:00 мск.

Футбол
ФК Реал
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