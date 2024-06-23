Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 08:23

Родриго оценил переход Мбаппе в «Реал»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Родриго Гоэс отреагировал на переход в мадридский клуб форварда Килиана Мбаппе.

«Мбаппе в «Реале»? Играть с одним из лучших в мире — это мечта», — цитирует игрока Madrid Zone.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 44 гола и сделал 11 результативных передач.

По окончании сезона форвард покинул клуб на правах свободного агента и подписал контракт с «Реалом».

Ранее сообщалось, что Мбаппе требует от «ПСЖ» выплатить ему долг по зарплате в размере 100 миллионов евро.

0
Читайте также
Олимпийский чемпион из США попался на допинге во время дисквалификации
Бывший врач «Спартака» Васильков скончался в возрасте 76 лет
Пушков назвал политическое движение Макрона пустотой
Истерика и величие Роналду, болельщик упал с трибуны в ров. Что произошло на Евро-2024 22 июня 2024
Директор забега «Гонка героев» рассказал подробности о мероприятии
Чемпионат и первенство Москвы и области по автокроссу прошел в Подмосковье
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Мбаппе перешел в «Реал»: финальный эпизод трансферного сериала
Стала известна позиция «ПСЖ» по ситуации с задолженностью перед Мбаппе
Мбаппе требует от «ПСЖ» 100 миллионов евро — это зарплата за два месяца и бонус за лояльность. Дойдет до суда?
Мбаппе требует от «ПСЖ» выплатить ему долг по зарплате в размере 100 миллионов евро
Рабьо выйдет вместо Мбаппе в атаке против Нидерландов, Тчуамени дебютирует на Евро-2024
Жуткий день Мбаппе: не забил супермомент, сломал нос, получил идиотскую желтую
В «Реале» считают, что презентация Мбаппе превзойдет церемонию Роналду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Реал» может приобрести полузащитника «Ювентуса» Рабьо на замену Кроосу