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Испания

Сегодня, 00:58

Родриго — о переходе Мбаппе: «Я сяду на скамейку запасных? Это будет счастливой проблемой для Анчелотти»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Реала» Родриго после дубля в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (2:0) поделился мнением о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я думаю, что это близко к тому, как говорят журналисты. Я доверяю вам, ребята! Но я не знаю, что на самом деле происходит. Если Мбаппе придет, я буду сидеть на скамейке запасных? Это будет счастливой проблемой для главного тренера, но я сосредоточен только на «Реале», — приводит слова Родриго журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 25-летний француз отказался от бонуса за лояльность «ПСЖ» в размере 80 миллионов евро. Он также заявил, что объявит о своем будущем перед началом чемпионата Европы-2024.

«Реал» одержал третью победу в ла лиге подряд. Беспроигрышная серия мадридцев в чемпионате Испании длится 24 матча — 18 побед и 6 ничьих. Команда Карло Анчелотти набрала 75 очков и оторвалась от идущей на втором месте «Барселоны» (67). «Атлетик» с 56 очками — на 4-й строчке.

Килиан Мбаппе
ФК Реал
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